ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу крушения Boeing на Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к РФ в связи с крушением Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении суда.

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России, — сообщили в суде. — Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины». «Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», — отметил представитель суда.

Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая принадлежала России.

Пассажирский «Boeing-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, трое из которых являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта.