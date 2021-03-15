Дубинского исключили из партии «Слуга народа»

Политическая партия «Слуга народа» исключила из своего состава народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии, сообщается в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

Как поясняется в документе, 13 марта 2021 года распоряжением председателя партии на 14 марта 2021 было созвано собрание (конференцию) Киевской областной организации «Слуги народа» для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии «Слуга народа» был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации.

В партии подчеркнули, что рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии «Слуга народа» невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами политсовета и Национального совета громад — в соответствии с уставом политсилы.

В «Слуге народа» заявили, что такими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава партии. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию «Слуга народа», что недопустимо в силу положений устава.

Документ также доводит до сведения Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.