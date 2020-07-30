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Wizz Air возобновила рейсы в Украину из Таллинна

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Wizz Air возобновила рейсы в Украину из Таллинна

Венгерская авиакомпания Wizz Air вновь стала обслуживать линии из Эстонии в города Украины — Киев, Харьков и Львов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ERR.

В четверг компанией запланированы полеты по каждому из этих направлений, сегодня уже прибыл рейс из Таллинна в аэропорт «Киев».

При этом еще в понедельник министр экономики Таави Аас, продолжая до конца августа запрет на прямые полеты в страны с высоким уровнем заражения, заявил, что ситуация в Украине улучшается, но открытие линий сразу же было бы преждевременным шагом.

По словам заведующего отделом авиации и мореплавания Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, формально запретов на полеты из Таллинна в города Украины сейчас нет.

«Таави Аас действительно так сказал, но государство, принимая решение о допустимости тех или иных рейсов, исходит из количества зараженных коронавирусом на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Если этот показатель меньше 25, то летать можно. По состоянию на минувшую пятницу в Украине количество случаев заражения Covid-19 составляло 24,5 на 100 000 жителей, поэтому Wizz Air никакие постановления сейчас не нарушает», — сказал Линнамяги.

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Если 31 июля будут опубликованы данные, из которых выяснится, что в Украине число заболеваний 100 000 жителей снова превышает отметку в 26, то полеты в украинские города снова отменят.

Wizz Air, Таллинн
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Четверг, 30 июля 2020
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