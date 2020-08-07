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ЕС возмущен ограничениями свободы СМИ и арестами в Белоруссии

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ЕС возмущен ограничениями свободы СМИ и арестами в Белоруссии

Перед президентскими выборами, назначенными на 9 августа, белорусский народ «продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии». Об этом заявил представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводятся на сайте ЕС.

При этом, как считает Боррель, «мирная мобилизация общества до сих пор встречала неприемлемые дальнейшие ограничения свободы СМИ и собраний, а также задержания мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов».

Он призвал власти Беларуси гарантировать полное осуществление политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздерживаться от дальнейшего задержания кандидатов и членов их команд, а также немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

Боррель подтвердил, что ЕС по-прежнему привержен укреплению своего взаимодействия с белорусским народом. «Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, в то время как права человека и демократия останутся в центре внимания ЕС при формировании своей политики в отношении страны — говорится в заявлении.

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В президентских выборах в Беларуси кроме нынешнего президента Александра Лукашенко, который баллотируется в президенты в шестой раз, участвуют четыре кандидата. Среди них — бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.
Однако основные соперники Лукашенко — оппозиционные кандидаты Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало к выборам допущены не были. Тихановский и Бабарико были арестованы.

ЕС, Беларусь
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Пятница, 7 августа 2020
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