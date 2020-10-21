Путин присвоил Михалкову на день рождения звание Героя

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру Никите Михалкову.
«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — говорится в тексте указа.
21 октября Михалков празднует юбилей, российскому режиссеру исполнилось 75 лет.
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