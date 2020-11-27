Войти
Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Беларуси
соседи
Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Беларуси
Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома
позиция
Трамп назвал условие своего ухода из Белого дома

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Молдова ввела режим чрезвычайного положения

380
Молдова ввела режим чрезвычайного положения

Власти Молдовы приняли решение вновь ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения — с 30 ноября до 15 января, сообщила в пятницу пресс-служба правительства страны.

«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

C 28 ноября в стране будет прекращена работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. С 30 ноября заведениям общественного питания будет запрещено работать с 22.00 до 07.00. Власти временно запрещают проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.

В то же время государственные и частные учреждения установят особый режим работы — для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе, должна быть предусмотрена дистанционная работа. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта должны будут носить защитные маски во время поездки.

Допускается организация массовых мероприятий с участием не более 50 человек, но при соблюдении санитарно-гигиенических мер.

Читайте также: Действие комендантского часа на Кипре увеличили на два часа

Ранее власти Молдовы сообщили о 102 894 зарегистрированных случаях коронавируса, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в стране действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждой административно-территориальной единице местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.

Молдова, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 27 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Виктор Суслов
Виктор Суслов
экономист, министр экономики Украины (1997–1998)

Почему Украине не светит процветание

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Большом строительстве» (окончание)

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой. Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016