Молдова ввела режим чрезвычайного положения

Власти Молдовы приняли решение вновь ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения — с 30 ноября до 15 января, сообщила в пятницу пресс-служба правительства страны.

«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

C 28 ноября в стране будет прекращена работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. С 30 ноября заведениям общественного питания будет запрещено работать с 22.00 до 07.00. Власти временно запрещают проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.

В то же время государственные и частные учреждения установят особый режим работы — для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе, должна быть предусмотрена дистанционная работа. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта должны будут носить защитные маски во время поездки.

Допускается организация массовых мероприятий с участием не более 50 человек, но при соблюдении санитарно-гигиенических мер.

Ранее власти Молдовы сообщили о 102 894 зарегистрированных случаях коронавируса, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в стране действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждой административно-территориальной единице местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.