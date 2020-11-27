Действие комендантского часа на Кипре увеличили на два часа

Действие комендантского часа в Республике Кипр в период с 1 по 13 декабря будет увеличено на два часа. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Никосии министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

«Вводится запрет на передвижение с 21:00 до 5:00 следующего дня», — сказал министр. Исключение составляют поездки на работу при наличии специального пропуска, а также в больницу, аптеку, к ветеринарному врачу в экстренных случаях.

На данный момент в стране комендантский час действует с 23:00 до 5:00, за исключением провинций Лимасол и Пафос, в которых он вступает в действие в 20:00. Для этих двух регионов, где эпидемическая обстановка ранее вызывала у властей наибольшее беспокойство, вводимая мера будет, наоборот, представлять собой ослабление ограничений, особенно с учетом снятия, начиная с 30 ноября, запрета на передвижение между указанными провинциями и расположенными в них населенными пунктами.

Помимо этого, кипрский Минздрав объявил о том, что с 1 по 13 декабря кафе и рестораны будут открыты до 19:00. После этого времени они смогут лишь продавать еду навынос и доставлять ее к месту заказа. Исключение составляют предприятия общественного питания в отелях, которые смогут функционировать до 22:30, а также кафе и рестораны в аэропортах, которые будут работать в обычном режиме.

В торговых помещениях вводится ограничительная норма плотности заполнения их покупателями, предусматривающая обеспечение минимум 10 кв. м площади на каждого посетителя. Эта же норма будет действовать для музеев, парикмахерских и ряда других крытых помещений. Общественный транспорт в стране будет функционировать лишь при заполняемости пассажирами не более чем на 50% своей вместимости.

Церковные богослужения смогут проводиться при условии, что число прихожан не будет превышать 75. Максимальная численность лиц, присутствующих на свадьбах, крестинах и похоронах, составляет 10 человек. Традиционные для Кипра массовые свадебные ужины временно отменяются. Внутри жилищ — домов или квартир — смогут собираться не более 10 человек, включая несовершеннолетних.