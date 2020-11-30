В Молдове почти не осталось мест в больницах

Премьер Молдовы Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что из-за коронавируса места в молдавских больницах почти закончились, к тому же не хватает медицинского персонала.

Ранее власти Молдавии сообщили о 107 017 зарегистрированных случаях коронавируса, 2290 человек скончались.

«На данном этапе на нас очень давит ситуация в медицинской сфере, мест в больницах почти нет, мы подготовим еще несколько десятков мест в больницах, но это число ограничено, поскольку иначе просто не хватит персонала. Мы можем найти место, кровати и оборудование, но врачей больше не станет», — заявил он.

Он призвал граждан ответственно отнестись к защитным мерам, которые были введены в стране из-за коронавируса в конце прошлой недели.

В Молдове с 30 ноября по 15 января действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать в период с 22.00 до 7.00. Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте, кишиневцам приходится носить маски даже на улицах.