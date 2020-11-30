Разумков выздоровел и сегодня будет в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после двухнедельной болезни получил отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе в Верховной Раде.

Об этом Разумков написал в Facebook.

«Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!», — написал политик, приложив отрицательный тест на коронавирус.

Ожидается, что Разумков будет присутствовать в парламенте уже 30 ноября и после заседания согласительного совета даст брифинг.

Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.