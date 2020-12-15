Трамп отправил в отставку генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора страны Уильяма Барра. Об этом глава государства написал в Twitter. К посту он прикрепил копию прошения Барра об отставке.
«Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения очень хорошие, он проделал отличную работу», — сообщил Трамп.
По его словам, Барр покинет свою должность перед Рождеством, «чтобы провести праздники в кругу семьи».
Сообщения Трампа о том, что Барр уходит в отставку, были опубликованы спустя несколько минут после того, как выяснилось, что члены коллегии выборщиков США избрали демократа Джо Байдена в качестве нового главы государства. Трамп до этого не признал поражение на прошедших президентских выборах и оспаривал победу Байдена в судах. Ранее Барр публично заявлял о том, что выборы прошли без нарушений.
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