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Генпрокурор США обвинил Россию в кибератаках

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Генпрокурор США обвинил Россию в кибератаках

За кибератаками на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds, стоит Россия, заявил генпрокурор и глава Минюста США Уильям Барр.

«Исходя из имеющейся у меня информации я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Конечно, похоже, это русские», — сказал он в ходе пресс-конференции в Минюсте. Давать другие комментарии по этой теме Барр не стал.

По данным Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Атаке подверглись в том числе Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Также она коснулась Минэнерго США. По данным СМИ, за этими действиями стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.

Как сообщал Reuters, хакеры следили за американскими учреждениями почти девять месяцев, но до начала декабря администрация президента Дональда Трампа не замечала взлома.

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18 декабря Помпео заявил, что о причастности России к атакам на системы американских правительственных учреждений можно сказать «достаточно четко». Трамп, однако, усомнился в этом и предположил, что к произошедшему может быть причастен Китай. Он заявил также, что СМИ сделали эту атаку куда более значительной, чем она есть на самом деле.

20 декабря AP со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовил заявление о ключевой роли России в масштабных кибератаках, но в последний момент отказался его публиковать. Причины такого решения в американской администрации не уточнили.

Россия, кибератаки, Уильям Барр
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