Турция вводит комендантский час с 31 декабря до 4 января

Турецкие власти приняли решение ввести на период с 31 декабря по 4 января комендантский час в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам четырехчасового заседания кабинета министров.
«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час», — сказал он.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 29 617, умерли 229 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
Ранее в стране ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, но только на выходных.
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