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У берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков

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У берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии группа пиратов атаковала судно Stevia и захватила в плен восемь членов экипажа, среди которых шестеро украинцев.

Об этом в Фейсбук пишет морской портал Seafarers Journal со ссылкой на дочь одного из захваченных моряков.

Инцидент якобы случился еще 16 декабря.

«Обращаюсь к вам за помощью. В Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) из сухогруза Stevia, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа — Резниченко Семён Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны», — цитирует портал дочь захваченного моряка.

По ее словам, сторона судовладельца и агента никакой информации о чрезвычайной ситуации не дает, с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает. У родственников моряков нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.

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Дочь старпома также заявила, что у экипажа были проблемы с водой и провизией.

Нигерия, пираты
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