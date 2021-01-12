Эрдоган завел аккаунт в Telegram

Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунт в мессенджерах Тelegram и BIP, сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp.
«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган также завел во вторник свой канал в Telegram. По состоянию на 19.40 по Киеву у него уже было более 22 тысяч подписчиков.
Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Антимонопольный комитет Турции также начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016