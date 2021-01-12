Эрдоган завел аккаунт в Telegram

Президент Турции Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунт в мессенджерах Тelegram и BIP, сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган также завел во вторник свой канал в Telegram. По состоянию на 19.40 по Киеву у него уже было более 22 тысяч подписчиков.

Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

Антимонопольный комитет Турции также начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.