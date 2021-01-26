Российские власти Крыма продали завод «Коктебель»

На аукционе по продаже «властями» Крыма активов одного из старейших винодельческих предприятий полуострова — завода марочных вин «Коктебель» — победил его текущий арендатор, компания ООО «Завод марочных вин Коктебель», сообщают российские СМИ. Победитель предложил за активы винодельческого объединения 110 млн. российских руб.
Компанией ООО «Завод марочных вин Коктебель», которая с 2015 года арендует у крымских властей имущество производителя вина, владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8%) и Елена Якубчик (0,20%). Самим Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик. СМИ ранее называли Михаила Якубчика братом супруги директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
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