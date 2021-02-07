В начале недели Украину ждут снегопады, метели и до 22 градусов мороза

В ближайшие сутки, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками, порывистым ветром и комплексом неблагоприятных погодных явлений, чему будет способствовать значительный контраст температуры, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине сложные погодные условия: снег, метели, в западных, центральных и большинстве северных областей значительный снег; в южных областях и Прикарпатье снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, в Закарпатье дождь. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в Черниговской и Сумской областях 17-22° мороза, днем 2-7°, в северной части до 10° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

В Киеве — ночью умеренный снег; днем значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 февраля самая высокая температура днем была 11,0 в 2011г., самая низкая ночью −28,5 в 1929г.

Во вторник, 9 февраля, в Украине также сложные погодные условия: ночью снег, метель (в центральных, северных и Харьковской областях значительный снег), на юге страны и в Закарпатье, днем в восточных и северо-восточных областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед, на остальной территории днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, в северных областях северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток в северной части 5-10° мороза (ночью на северо-востоке страны до 14° мороза), в западных областях 3-8° мороза; в южной части ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге 8-13° тепла; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве 9 февраля, как и в соседних областях, сложные погодные условия: ночью значительный снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью 8-10°, днем 5-7° мороза.