В Эстонии хотят обязать всех школьников страны учиться только на эстонском языке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что «соотечественники с другими культурными корнями» должны получать знания в школах с эстонским языком обучения.
«Нам, эстонцам, нужна твёрдая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения», — заявила Кальюлайд в среду на торжественном заседании в честь 103-й годовщины независимости государства, передает Интерфакс.
В разделе речи, посвященном «соотечественникам с другими культурными корнями и родным языком», она сказала, что воспитанное у них «национальное чувство даёт и возможность испытывать гордость за свою страну, за её принадлежность к семье народов, дорожащих демократией и свободами и уважающих права человека».
Президент считает, что это позволит им «выступить на международной арене против обидчиков других и вовлечь своих партнеров и союзников в поддержку народов Грузии, Украины или Беларуси. Обратить внимание на ситуацию с правами человека в России, Китае и Мьянме»,
При этом Кальюлайд добавила: «Сегодня нашей культуре, языку и обычаям не угрожает какая-то большая внешняя сила. От Москвы нас защищают Силы обороны Эстонии и НАТО. ЕС — это союз национальных государств, в котором ценится многообразие языков и культур».
В середине января в парламенте Эстонии партия Реформ, выступающая за ликвидацию образования на русском языке, и партия Центра, ранее выступавшая за сохранение русских школ, в рамках переговоров о будущей правящей коалиции договорились приступить к подготовке перевода школ на эстонский язык обучения.
«Мы договорились, что вся программа будет ориентирована в направлении эстоноязычного образования. Начать нужно с нижней ступени, с детских садов, затем двигаться шаг за шагом до завершения гимназического образования», — сказала глава делегации реформистов Кая Каллас.
Она отметила, что конкретных сроков полного перевода образования на эстонский язык пока не установлено, так как будущей коалиции предстоит пробыть у власти только два года, до парламентских выборов 2023 года. Начинать предполагается с составления программы перевода, выделения дополнительных средств на подготовку учителей, учебных пособий. Все это должно быть готово к началу разработки бюджетной стратегии.
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