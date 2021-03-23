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Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС

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Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС

Большинство украинцев считают, что Украине нужно вступить в состав Европейского Союза, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в марте 2021 года.

Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных, противоположное мнение — у 26%. Доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, на западе (соответственно 84% и 8,5%) и в центре страны (соответственно 63% и 19%). На востоке несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать в ЕС (соответственно 38,5% и 46%), а на юге доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%).

Вступление в Евросоюз в основном поддерживает молодежь (76% «за» в возрастной категории от 18 до 29 лет, 44% «за» среди респондентов старше 60 лет). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против.

В случае проведения референдума по вопросу вступления Украины в Евросоюз 59% опрошенных (80% тех, кто намеревается принять участие в референдуме) проголосовали за вступление, и соответственно 26% и 17% — против. При этом среди поклонников вступления в Евросоюз готовность проголосовать на референдуме выразили 96% опрошенных, а среди противников — 46%.

Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто намерен голосовать против, в западных (соответственно 84% и 8%) и в центральных областях (соответственно 64% и 18%). В восточных областях несколько больше тех, кто собирается голосовать против вступления (соответственно 39% и 46%), а на юге доли первых и вторых одинаковы (по 42%).

Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет проголосовать за вступление в Евросоюз намерены 75%, среди респондентов старше 60 лет — 44%.

Среди представителей электората партии «Европейская солидарность» 91% намерены голосовать за вступление в Евросоюз (против — 5%). Среди респондентов, которые на парламентских выборах намерены голосовать за партию «Слуга народа» — соответственно 78% и 13%, за ВО «Батькивщина» — соответственно 60% и 21%. В то же время среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подавляющее большинство проголосовало бы против — соответственно 15% и 73%.

При этом украинцы оценивают перспективы развития отношений Украины и Европейского Союза со сдержанным оптимизмом: 39% считают, что отношения останутся без изменений, 26% — что улучшатся, 10% — что ухудшатся.

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При этом больше всего «еврооптимистов» среди представителей электората партии «Слуга народа» (48%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию «Европейская солидарность», их 38%, за ВО «Батькивщина» — 23%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — только 8%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

ЕС, опрос
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Вторник, 23 марта 2021
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