Pfizer заявила о 100% эффективности ее вакцины для подростков

Pfizer Inc и BioNTech SE заявили в среду, что их вакцина против COVID-19 была безопасной и эффективной и давала устойчивые реакции на антитела у лиц в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает Reuters.

В испытаниях вакцины приняли участие 2260 подростков в возрасте 12-15 лет. В группе, где участники принимали плацебо, коронавирус был обнаружен у 18 человек. В другой группе участников, получивших вакцину, не заболел ни один человек. В компании заявили, что таким образом вакцина показала 100%-ную эффективность в предупреждении COVID-19 у подростков.

В целом участники хорошо перенесли вакцинацию, серьезных побочных эффектов не наблюдалось. Испытания показали, что легкие побочные эффекты у подростков были такие же, как и у лиц 16-25 лет — боль в месте инъекции, головная боль, лихорадка и усталость.

Теперь Pfizer/BioNTech намерены подать заявку в FDA на экстренное использование вакцины для подростков старше 12 лет. На сегодняшний день вакцина утверждена к применению для людей старше 16 лет.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что надеется получить разрешение и начать вакцинацию подростков к началу следующего учебного года.

Напомним, ранее в федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что вакцины от коронавируса производства Pfizer и Moderna оказались крайне эффективными в реальных условиях: этот показатель у них на уровне 90%.

Первая из двух доз вакцины предотвратила 80% заражений, а вторая — 90%. Оба препарата вводятся в виде двух инъекций с промежутком в несколько недель.