Портнов: Ближайшие годы, похоже, пройдут в режиме продолжения узурпации судебной власти

Инициатива присваивать звания олигархов указами Президента, кроме того, что пустая и нерезультативная затея, является ещё и попыткой установить в стране очередной механизм внепроцессуального правосудия. Об этом написал в Телеграмм Андрей Портнов.

«В стране уже существуют аналогичные формы обхода суда при назначении наказаний или внесудебном установлении виновных, когда вне открытого, публичного и состязательного процесса, виновных назначают сверху под настроение» - сказал юрист.

Это люстрация, персональные санкции или происходящие при прямом контроле или бездействии государства уличные расправы бандами радикалов и безработных активистов.

Наступление на судебную власть, систему доказывания, презумпцию невиновности и институты публичной защиты и обвинения носят беспрецедентный в международных масштабах характер.

Единственные институты власти, которые призваны Конституцией сбалансировать наступление на судебную ветвь — это неработающий сегодня Конституционный Суд и Верховный Суд, которым уже несколько раз показали, что можно отменять акты о назначении судей, прямо ликвидировать весь состав суда или силами одной собственной фракции парламента регулировать численность судей ВС.

«Ближайшие годы, похоже, пройдут в режиме продолжения узурпации судебной власти и присвоения её полномочий, но рано или поздно вся эта история с той же скоростью двинется в абсолютно реверсном направлении. Это простая теория, которая ещё ни разу не давала сбой» - считает Андрей Портнов.