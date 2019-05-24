Против Порошенко подали еще одно заявление о совершении преступления

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал еще одно заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвиняет экс-главу государства Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов. Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале.
«Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко», — написал он.
Также он сообщил, что сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском».
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