У Зеленского не обсуждают предоставление должности Портнову

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в офисе Владимира Зеленского не обсуждали предложение предоставить должность главе администрации президента Януковича Андрею Портнову.
«Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Насколько мне известно, такие предложения (относительно должности Портнову в исполнительной власти — Ред.) ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно», — заявил он в интервью «BBC News Украина».
Разумкову также намекнули, что за несколько дней до представления законопроекта президента Зеленского о люстрации, практически идентичное видение люстрации обнародовал Портнов.
Однако Разумков ответил, что этот вопрос к Портнову и он не может это комментировать.
Напомним, ранее глава ОП Андрей Богдан заявлял, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов — его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума — его бывшие клиенты.
Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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