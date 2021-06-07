Складные смартфоны Samsung станут дешевле

Новые смартфоны Samsung с гибкими дисплеями будут значительно дешевле предшественников. О том, как южнокорейская компания собирается популяризировать передовую технологию, сообщает портал Sammobile.
Источники издания считают, что в Samsung нашли способ уменьшить ценник на гибкие смартфоны. Так, третье поколение Galaxy Z Fold должно на старте продаж обойтись примерно на 20 процентов меньше, чем его предшественник — 1600 долларов. Новую же раскладушку Galaxy Z Flip3 оценят в 1100 долларов.
Изменение цен на смартфоны с гибкими экранами связано не только с удешевлением технологии изготовления подобных матриц. Инсайдеры заявляют, что для Galaxy Z Flip3 приготовят модификацию без поддержки сетей пятого поколения.
Смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 компания Samsung представит в июле. Среди особенностей этих моделей называется поддержка стилуса S Pen и подэкранную фронтальную камеру.
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