США призывают генпрокурора Украины обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

Посольство США в Украине обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с призывом обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе с привлечением к ответственности всех причастных.

«Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине», — отмечается в сообщении посольства в соцсети Facebook.

Посольство также поприветствовало решение Верховного суда Украины оставить в силе обвинительный приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.