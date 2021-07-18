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Суд ЕС потребовал от Польши отменить положения судебной реформы

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Суд ЕС потребовал от Польши отменить положения судебной реформы

Суд Евросоюза указал Польше на несоответствие некоторых положений судебной реформы европейскому праву и потребовал отменить их. Об этом сообщает телеканал tvn24 cо ссылкой на постановление суда.

По мнению Европейского суда, нарушения связаны с учреждением дисциплинарной палаты, которую польские власти наделили полномочиями принимать решения о профессиональной деятельности судей. Там опасаются, что палата «не полностью гарантирует независимость и беспристрастность», а также не полностью защищена от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей.

В результате Европейская комиссия подала жалобу на Польшу, потребовав упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. 14 июля суд обязал Варшаву немедленно отменить применение правовых нововведений.

Первый председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановска, в свою очередь, сообщила, что «дисциплинарная палата полностью независима в осуществлении возложенной на нее юрисдикции, а судьи этой палаты полностью независимы при вынесении судебных решений». По ее мнению, решение суда не соответствует конституции Польши по статье 91 (3), согласно которой, польский закон имеет преимущественную силу если соблюдены все положения договора о ЕС.

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В декабре 2018 года суд ЕС также утвердил требование Польше немедленно приостановить на территории страны действие нового судебного законодательства, которое предполагает снижение пенсионного возраста для членов Верховного суда с 70 до 65 лет. МИД Польши тогда счел претензии необоснованными и сообщал, что решение о пенсионном возрасте для судей не нарушает законодательство ЕС.

Однако президент Польши Анджей Дуда в итоге подписал закон, которым вносил поправки согласно требованиям Брюсселя.

Польша, ЕС, судебная реформа
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