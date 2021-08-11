Задержаны мошенники, «продававшие» за $600 тысяч должность главы Николаевской ОГА

Правоохранители разоблачили на мошенничестве двух жителей Киева, которые «продавали» должность председателя Николаевской ОГА.
Как сообщает Нацполиция, злоумышленники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность председателя Николаевской государственной администрации. За свои «услуги» просили 600 000 долларов США.
Отмечается, что организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева — бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы — председатель правления благотворительной организации.
По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый является журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в парламент.
По данным СМИ, это Алексей Оскер 1985 года рождения. По данным из открытых источников, он является председателем правления благотворительной организации «БФ Алексея Оскера». Один из руководителей общественной организации «Евро столица». С 2012 по 2014 год работал на общественных началах помощником-консультантом народного депутата по 146 округу (Полтавская область) самовыдвиженца Юрия Шаповалова. С 2014 по 2019 работал на платной основе у Алексея Ленского от Радикальной партии Олега Ляшко.
По данным движения «Чесно», трижды шел кандидатом в нардепы и депутаты горсовета по мажоритарным округам, ни разу не был избран.
Согласно составленному злоумышленниками плану, женщина подыскала кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600 тысяч долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.
10 августа оперативники и следователи по силовой поддержки Управления КОРД задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы — 200 тыс долларов США.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытое по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Николаевская областная прокуратура. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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