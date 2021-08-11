СМИ назвали имя нового руководителя полиции Киева

Новым руководителем полиции Киева будет Иван Выговский, возглавляющий Главное управление Национальной полиции Полтавской области, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник.
«Полицию Киева возглавит Выговский. В среду его представят личному составу главка», — сказал собеседник агентства.
Ранее утром Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили во вторник.
Иван Выговский с 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника ГУ — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
С февраля 2020 года — начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области.
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