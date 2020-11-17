Зеленский уволил главу Николаевской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Об этом сообщается в указе на сайте главы государства.

«Уволить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — отмечается там.

Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Николаевской ОГА на Георгия Решетилова.