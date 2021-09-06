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В Полтаве девушка обстреляла из арбалета двух учителей на территории школы

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В Полтаве девушка обстреляла из арбалета двух учителей на территории школы

Полиция Полтавы установила личность девушки, которая в понедельник утром ранила двух педагогов на территории школы.

«В полицию Полтавы 6 сентября около 10:00 поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа полиции», — сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной версии, на территорию школы № 11 Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей.

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Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

«Сейчас она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются», — говорится в сообщении.

Полтава, полиция, школа
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