Лукашенко уехал в Россию на отдых

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с частным визитом в российском Сочи, заявил РИА Новости источник.

«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава белорусского государства «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».