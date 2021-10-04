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В Грузии сообщили, что Саакашвили прибыл в страну еще 29 сентября

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В Грузии сообщили, что Саакашвили прибыл в страну еще 29 сентября

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пересек грузинскую границу 29 сентября, после чего двое граждан страны помогли ему перебраться в одно из сел края Самегрело — Земо Сванети. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

«Расследование МВД установило, что граждане Ш. Ц. и З. Ц. знали, что гражданин Украины Михаил Саакашвили был осужден за совершение тяжкого преступления в Грузии. Несмотря на это, после того как он 29 сентября незаконно пересек границу Грузии, они на своем автомобиле доставили его в одно из сел края Самегрело — Земо Сванети», — сказано в сообщении. Уточняется, что сообщники Саакашвили уже задержаны.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Укрывательство тяжких преступлений» УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Позже прокуратура сообщила, что в связи с прибытием Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Правоохранители также задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.

Грузия, Михаил Саакашвили
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