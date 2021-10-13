Конгресс США одобрил повышение лимита госдолга во избежание дефолта

Палата представителей США одобрила временное повышение разрешенного уровня госдолга, сообщил Reuters. Эта мера позволит стране избежать теоретической возможности дефолта по государственным обязательствам.

Допустимый уровень заимствований решено повысить на $480 млрд, сейчас разрешенный размер госдолга составляет $28,4 трлн. Это, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря.

На прошлой неделе законопроект одобрил американский сенат. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Ожидается, что глава государства утвердит документ на этой неделе, пишет Reuters.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что, если вопрос с допустимым размером госдолга не будет решен до 18 октября, стране может грозить дефолт, поскольку та исчерпает резервы для выполнения своих обязательств.

Таким образом, демократы и республиканцы договорились о потолке госдолга на два месяца. Однако решение лишь временное: в случае одобрения Байденом вопрос будет отложен до декабря.

Договоренности предшествовали споры между двумя партиями, продолжавшиеся несколько недель. Против повышения лимита госдолга США выступали республиканцы. Они настаивали, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

В частности, демократы, у которых большинство в нижней палате, работают над масштабным десятилетним бюджетным проектом. В частности, он предусматривает большие бюджетные траты на меры поддержки. А кроме того, предполагает повышение налогов для состоятельных американцев — вопреки налоговой реформе, проведенной республиканцами во главе с президентом Дональдом Трампом в 2017 году.