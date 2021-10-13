Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным на Netflix

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» посмотрели более 111 млн пользователей стримингового сервиса Netflix . Об этом сообщает в среду телеканал KBC.
По его данным, сериал, выпущенный 17 сентября, на сегодняшний день находится на первом месте по популярности на платформе Netflix в 94 странах мира. В США это первый сериал не на английском языке, который занимает первое место 21 день подряд, отмечает телеканал.
Сюжет сериала повествует об участниках игры на выживание, победителю которой достанется крупный денежный приз.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016