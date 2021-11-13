Лукашенко поделился секретом долголетия

Секрет долголетия заключается в отказе от импортных продуктов и ведении активного образа жизни, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона».
«Надо было оберегаться как-то, вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть. Чтобы иммунитет был нормальный. ...Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в iPhone тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа — это закон», — сказал Лукашенко.
По словам президента Беларуси, сам он ежедневно берет в руки топор и рубит дрова. Также он сообщил, что занимается спортом и купается в холодной речке.
«И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного — будешь жить долго», — добавил Лукашенко и посоветовал есть только белорусскую картошку.
По словам президента, он «тьфу-тьфу-тьфу никогда в жизни не болел».
8 июля прошлого года Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом. По его словам, врачи сообщили о его бессимптомном течении болезни. «Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — заключил он.
Позже Лукашенко утверждал, что коронавирус ему нарочно «подкинули». По его словам, когда он заболел, у него не было времени на панику из-за запланированных встреч, парада Победы и Дня независимости Беларуси. Тем не менее он чувствовал «что-то не то», и после того, как заболела его семья, он поехал на КТ, где врач сообщила ему о перенесенном на ногах заболевании.
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