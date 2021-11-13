Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

Александр Лукашенко заявляет, что он относился к Владимиру Зеленскому как к родному сыну.
Об этом Лукашенко заявил в интервью журналу «Национальная оборона».
«Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: „Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?“ Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними „бегал“, думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне», — сказал Лукашенко.
Лукашенко также вспомнил, как зимой 2015 года после боев в Дебальцево на переговорах с Владимиром Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. Российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что был готов «сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь».
По его словам, условием было лишь провести на Донбассе выборы.
«Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться — нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!», — заявил Лукашенко, не уточнив, кого он имел в виду.
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