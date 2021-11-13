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Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

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Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

Александр Лукашенко заявляет, что он относился к Владимиру Зеленскому как к родному сыну.

Об этом Лукашенко заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: „Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?“ Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними „бегал“, думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также вспомнил, как зимой 2015 года после боев в Дебальцево на переговорах с Владимиром Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. Российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что был готов «сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь».

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По его словам, условием было лишь провести на Донбассе выборы.

«Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться — нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!», — заявил Лукашенко, не уточнив, кого он имел в виду.

Александр Лукашенко, Донбасс, Владимир Зеленский
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