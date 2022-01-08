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Люди скоро смогут жить до 180 лет

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Люди скоро смогут жить до 180 лет

К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет. Такой вывод сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, пишет Daily Mail.

Автор исследования, кандидат математических наук Лео Бельзиль предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. До такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году. Ученый пояснил, что по некоторым данным можно предположить об отсутствии верхнего предела продолжительности жизни человека.

В публикации в «Ежегодном обзоре статистики» Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: в частности, вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста. Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков. Уже сейчас в мире известно о 12 людях старше 110 лет.

С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь в частности идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам.

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«Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет», — продолжила она.

В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.

долгожитель, долголетие
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