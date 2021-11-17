Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King

Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера «Гаудомор» (Goudomor), который продвигает в Польше сеть ресторанов быстрого питания Burger King.

Недавно Burger King в Польше запустил рекламную компанию по продвижению своего нового бургера в Польше. Он называется «Goudomor» (Гаудомор) — от названия сорта сыра «Гауда».

«Сегодня мы громко говорим «СЫЫЫР», — говорится в рекламе. Отмечается, что Гаудомор можно попробовать только в «избранных» ресторанах Burger King.

Судя по рекламе, в бургере «Гаудомор» присутствуют «большая булка, двойная говядина, три куска сыра „Гауда“, горчица, жареный лук».

Тем не менее, некоторым украинцам показалось, что название «Гаудомор» вызывает ассоциации с «Голодомором».

Глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка назвал название бургера «отвратительным».

«На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с Голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом», — приводят слова Скурки местные СМИ.

«Для тех, кто не имеет представления об истории, это название ни о чем не скажет. Для тех, кто обладает минимальными знаниями, название сразу напомнит об одном из величайших преступлений в истории», — добавил он.