Burger King первый протестирует наггетсы на растительной основе Impossible Foods

Burger King станет первой сетью быстрого питания, которая предложит покупателям наггетсы на растительной основе Impossible Foods. Об этом сообщает CNBC.

С понедельника попробовать новый продукт Burger King смогут жители в Айове, Бостоне и Майами. Impossible Foods стала продавать наггетсы на растительной основе в ресторанах и продуктовых магазинах в сентябре. Сеть ресторанов Restaurant Brands первая начала сотрудничество с Impossible Foods два года назад.