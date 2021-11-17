Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» будет отложен до марта 2022 года. Об этом в среду агентству Reuters сообщили источники в правительстве Германии.
«Я ожидаю, что запуск „Северного потока — 2“ может быть отложен до марта 2022 года», — сказал один из собеседников, имя которого не раскрывается.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока 2». Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
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