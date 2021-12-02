Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

прогноз
RSS

Saxo Bank предсказал увеличение срока жизни людей на 25 лет

181
Saxo Bank предсказал увеличение срока жизни людей на 25 лет

Прорыв в биомедицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет, а новые гиперзвуковые технологии простимулируют космическую гонку и очередную холодную войну. Такие предположения содержатся в опубликованном в четверг неофициальном прогнозе Saxo Bank «Шокирующие предсказания» на 2022 год.

По предположению банка, в 2022 году произойдет крупный прорыв в вопросе замедления естественного процесса старения. Благодаря этому средняя продолжительность жизни людей увеличится на 25 лет или более. «В будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. ...Новое средство сможет замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки», — предположили в Saxo Bank.

При этом может быть увеличен не только средний срок жизни человека, но и произойдет сокращение большинства болезней — от заболеваний сердца до нейродегенеративных расстройств, считают эксперты.

Согласно их прогнозу, прорыв в качестве и продолжительности жизни может привести к этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов. В частности, возникнут вопросы доступности продуктов питания, гуманности ограничения «средства против старения» для населения, а также реформ системы частных и государственных пенсий.

Читайте также: Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания», которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали запустение мегаполисов в 2021 году из-за пандемии и конец эпохи фейковых новостей.

Saxo Bank, долголетие
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 декабря 2021
Среда, 1 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016