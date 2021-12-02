Saxo Bank предсказал увеличение срока жизни людей на 25 лет

Прорыв в биомедицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет, а новые гиперзвуковые технологии простимулируют космическую гонку и очередную холодную войну. Такие предположения содержатся в опубликованном в четверг неофициальном прогнозе Saxo Bank «Шокирующие предсказания» на 2022 год.
По предположению банка, в 2022 году произойдет крупный прорыв в вопросе замедления естественного процесса старения. Благодаря этому средняя продолжительность жизни людей увеличится на 25 лет или более. «В будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. ...Новое средство сможет замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки», — предположили в Saxo Bank.
При этом может быть увеличен не только средний срок жизни человека, но и произойдет сокращение большинства болезней — от заболеваний сердца до нейродегенеративных расстройств, считают эксперты.
Согласно их прогнозу, прорыв в качестве и продолжительности жизни может привести к этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов. В частности, возникнут вопросы доступности продуктов питания, гуманности ограничения «средства против старения» для населения, а также реформ системы частных и государственных пенсий.
Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания», которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали запустение мегаполисов в 2021 году из-за пандемии и конец эпохи фейковых новостей.
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