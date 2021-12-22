В США существенно сократилась ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась в 2020 году практически на два года, что стало самым значительным годовым снижением в стране за последние 75 лет. Об этом со ссылкой на окончательные статистические данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщила во вторник вечером газета The Hill.
Согласно представленным сведениям, ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 77 лет, что на 1,8 года меньше аналогичного прогноза 2019 года. Среди мужчин этот показатель снизился за указанный период на 2,1 года — до 74,2, среди женщин — на 1,5 года, составив 79,9. Главной причиной снижения названа смертность от COVID-19 — заболевания, от которого в США уже скончались более 810 тыс. человек.
Издание отмечает, что рост смертности зафиксирован во всех этнических и возрастных группах, начиная с 15 лет. Среди выходцев из стран Латинской Америки этот показатель увеличился на 42,7% и 32,4% у мужчин и женщин соответственно, среди афроамериканцев — на 28% и почти 25%, среди белого населения США — на 13,4% и 12,1%.
В отчете CDC указывается, что смертность от диабета в стране в прошлом году впервые превысила отметку в 100 тыс. случаев, а число летальных исходов от случайно полученных травм превысило 200 тыс.
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