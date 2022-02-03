АМКУ разрешил Ринату Ахметову купить еще один банк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Первому украинскому международному банкому (ПУМБ) Рината Ахметова купить Идея Банк, принадлежащий польскому Getin Holding S.A.

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании 3 февраля, сообщили в АМКУ агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, Getin Holding S.A. 10 ноября заключил соглашение (conditional agreement) об условиях продажи принадлежащего ему Идея Банк ПУМБу после согласования с АМКУ и Нацбанком Украины.