Китай за урегулирование ситуации в Украине путем переговоров

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу поговорили по телефону, лидеры обсудили обстановку вокруг Украины, передает агентство Bloomberg.

«Си Цзиньпин и Путин обсудили по телефону Украину», — информирует агентство.

Как отмечается, председатель КНР высказался за урегулирование ситуации в Украине путем переговоров.