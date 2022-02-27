В Беларуси все же пройдут переговоры Украины и России

В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскую сторону на них будет представлять Николай Точицкий.

Николай Точицкий — заместитель министра иностранных дел Украины. Один из ведущих наших дипломатов. Наш бывший глава миссии в ЕС.

Российская делегация также отправилась на переговоры с украинской стороной в Гомельскую область, передает в воскресенье ТАСС.

Делегация выехала с территории посольства России в Минске.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что представители Украины не будут присутствовать на переговорах с Россией в Гомеле.

«Мы услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. За этим немедленно было предложено отправиться за „русским военным кораблем“. Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все демонстративно ехать в Гомель, — лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину», — отметил он на своей странице в Фейсбуке.

Никифоров подчеркивал, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения.