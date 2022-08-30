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Как не оказаться на мели в кризис

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Как не оказаться на мели в кризис

Как сохранить сбережения в войну? Куда вложить деньги, чтобы их не съела инфляция? Выгодно ли брать онлайн-кредит? Бывают ли действительно беспроцентные кредиты, как рассказывают, например, здесь https://mycredit.ua/ru/uslugi-kreditovaniya/kredit-onlajn-na-kartu/? На все эти и другие вопросы мы постараемся ответить в статье. 

Кредит под 0,01% в день — это не шутка?

В чем же выгода для компании — одалживать деньги, не получая прибыли? Некоторые компании, давно работающие на рынке, действительно могут себе позволить такую рекламную акцию. Кредит под 0,01% в день повышает узнаваемость бренда и лояльность клиентов. Пользователь убеждается в том, что получить займ в Украине — это удобно, надежно, быстро и современно. Фишка в том, что таким, почти беспроцентным кредитом конкретный человек может воспользоваться лишь однажды. Все последующие займы для него будут по стандартным для фирмы ставкам — в пределах 2,5% в день. Правда, эти немаленькие проценты можно неплохо сократить с помощью промокода.

Совет редакции: старайтесь брать кредиты накануне больших государственных праздников. В это время компании публикуют промокоды на скидку до 80%!

Копить или тратить?

Несмотря на войну, продолжать делать сбережения однозначно нужно. Никто не знает, как долго продлятся боевые действия и на сколько нам хватит нашей финансовой подушки безопасности. А ведь, помимо войны, бывают и другие непредвиденные обстоятельства, когда срочно нужны деньги.

Если у вас немного сбережений, скажем, тысяча “зеленых” или меньше, лучше хранить их наличкой, так, чтобы всегда “под рукой”. Более крупные суммы рекомендуем откладывать на депозит. В целях безопасности, депозит лучше, чем карта. Данные карты у вас могут подсмотреть, ее можно потерять. А депозит разорвать досрочно невозможно, к нему будет доступ только у вас. Да и небольшой процент будет хотя бы частично перекрывать инфляцию. 

Гривна или доллар?

Ставки по депозитам в национальной валюте традиционно выше. Класть деньги на депозит сейчас безопасно, государство гарантирует банковские вклады в военное время. Если банк признают неплатежеспособным, клиенты получат свои сбережения в полном объеме, включая проценты по ним. Также, можно инвестировать в нашу армию, покупая военные облигации. Этим вы не только сделаете вклад в нашу будущую Победу, но и получите приятный доход — 10-12%.

Но все же, мы не рекомендуем “хранить все яйца в одной корзине”. Гривна девальвирует, за 1 000 грн уже не купить и половины продуктов, которые мы покупали в феврале. Потому, распределяйте риск и часть сбережений переводите в евро или доллары. 

Курсовая разница — в “плюс”?

Спекулировать на разнице курсов валют очень непросто. Рынок настолько изменчив, что ошибаются даже профессионалы. Помните, во время пандемии гривна уже дешевела до 40 грн за 1 доллар. А потом-таки снова подорожала и долго держалась на отметках 26-28. 

Можно, конечно, положиться на чистое везение, но не стоит. Без понимания процессов, без анализа и прогнозов очень легко “прогореть”.

А как насчет крипты?

Да, на этом рынке многим удалось взлететь. Но будущее крипторынка туманно. Можно пробовать вкладываться, но такими суммами, которые не жалко потерять. Многие эксперты считают криптовалюту своего рода финансовой пирамидой. Все мы знаем, чем это может закончиться, но никто не знает, когда. 

Что по недвижимости?

Это выгодное вложение. Было, есть и будет. Чем дальше от границы стран-агрессоров, тем больше вероятность, что недвижимость будет дорожать. Что она, собственно, уже и делает. Ведь вынужденным переселенцам из прифронтовых городов нужно где-то жить и они увеличивают спрос даже на те квадратные метры, продать которые раньше не было никакой возможности. 

Вывод

В нынешних условиях нужно стремиться не создать пассивный доход, а поддерживать надежную подушку безопасности. Всех денег не заработать, но сохранить и приумножить — вполне реально.

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