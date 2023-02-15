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Україна може потрапити до зони вільного телефонного роумінгу

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Європейська комісія запропонувала включити угоду про зону вільного телефонного роумінгу з Україною до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Як наголошується на сайті Єврокомісії у вівторок, це стане першим випадком поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну. "Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії зазначають, що українцям більше не доведеться платити жодних додаткових зборів за використання своїх мобільних телефонів під час поїздок до ЄС. Мандрівники з ЄС користуватимуться тими самими правами під час відвідин України.

"Сьогоднішній крок слідує за заявою президента Комісії Урсули фон дер Ляєн у її Посланні про становище в країні у 2022 році про включення України до зони вільного роумінгу. Це також слідує за взаємодією Комісії з операторами ЄС та України з метою вжиття добровільних заходів, які дозволяють доступні або безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною, які нещодавно були продовжені", - повідомляють у Єврокомісії.

Тепер ця пропозиція буде розглянута Радою ЄС. Відповідно до угоди Ради, Торговельний комітет ЄС-Україна має ухвалити спільне рішення про надання взаємного режиму внутрішнього ринку для роумінгу. "Швидкість, з якою Україна інтегруватиметься у внутрішній ринок роумінгу ЄС, залежатиме від швидкості зближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні", - наголошується в повідомленні.

У Єврокомісії зазначають, що наразі оператори зв'язку ЄС та України пропонують доступні чи безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі. Завдяки цій домовленості близько 4 млн українських біженців у ЄС мають доступний зв'язок. Добровільні заходи нещодавно продовжили на шість місяців, і новий порядок тепер також поширюється на дзвінки на номери фіксованого зв'язку в Україні, а також на нові типи операторів.

Источник: Интерфакс-Украина
роумінг
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