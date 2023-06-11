Генштаб ЗСУ: За невиконання наказу російських мобілізованих використовують у “м’ясних штурмах”

У армії рф серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.
Про це передає Укрінформ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства", - йдеться у повідомленні.
Для розв'язання цих проблем начальник генерального штабу збройних сил рф прийняв рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих “м’ясних штурмах”.
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