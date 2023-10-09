мо росії пропонує розширити ленінградський військовий округ до Арктики

Кордони Ленінградського військового округу запропонували розширити до Арктики. Міноборони росії підготувало указ президента, згідно з яким Ленінградський військовий округ включатиме зокрема Мурманську та Архангельську області, Республіку Комі, Ненецкий автономний округ.
На думку військових експертів, таким чином російська влада розраховує наситити створюваний Ленінградський округ військами для можливих конфліктів з країнами Балтії та Фінляндією, пише Telegram-канал «Протестная россия».
Інститут вивчення війни (ISW) пояснює реформу російської армії бажанням влади підготувати її до широкомасштабної війни загалом.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023