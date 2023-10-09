мо росії пропонує розширити ленінградський військовий округ до Арктики

Кордони Ленінградського військового округу запропонували розширити до Арктики. Міноборони росії підготувало указ президента, згідно з яким Ленінградський військовий округ включатиме зокрема Мурманську та Архангельську області, Республіку Комі, Ненецкий автономний округ.

На думку військових експертів, таким чином російська влада розраховує наситити створюваний Ленінградський округ військами для можливих конфліктів з країнами Балтії та Фінляндією, пише Telegram-канал «Протестная россия».

Інститут вивчення війни (ISW) пояснює реформу російської армії бажанням влади підготувати її до широкомасштабної війни загалом.