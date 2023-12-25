Держдеп: США анексували великі території морського шельфу в Арктиці, на які претендує рф

Сполучені Штати анексували великі території морського шельфу в Арктиці, на які претендує в тому числі росія. У москві пообіцяли "реагувати жорстко".
Йдеться про акваторії Арктики та Берингового моря загальною площею близько 1 млн кв. км, повідомляє Державний дерпартамент США.
Формальною підставою для розширення зони контролю є міжнародні правила, що дозволяють державам поширювати правовий режим виключної економічної зони на прилеглий до неї континентальний шельф.
За рахунок контролю над шельфом США хочуть отримати доступ до наявних там корисних копалин, в тому числі до родовищ нафти і газу. Хоча в Держдепі стверджують, що їх рішення "зачіпає географію, а не ресурси".
Перший заступник голови комітету ради федерації росії з міжнародних справ володимир джабаров заявив, що росія також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.
"Всі країни, які мають відношення до регіону Арктики, повинні мати рівні права. Ми США і так свого часу поступилися, завдяки рішенню Шеварнадзе бездумному, великий шельф. Апетит приходить під час їжі. Байдуже, на що вони претендують. У росії точно такі ж права, як і у американців, якщо не більше", - заявив він.
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