Компанії “Iran Air” можуть закрити повітряний простір Європи

Національній авіакомпанії Ірану “Iran Air” можуть закрити повітряний простір Європи, якщо Тегеран передасть рф балістичні ракети.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на слова високопоставленого чиновника США.

За словами співрозмовника агентства, цей крок розглядають члени G7, які сьогодні пообіцяли “нові й значні заходи для Ірану” у разі поглиблення оборонної співпраці між москвою й Тегераном. “Високопоставлений чиновник США на умовах анонімності розповів, що один із варіантів, який розглядає G7, “призведе до припинення польотів основного національного авіаперевізника “Iran Air” до Європи”, - йдеться у матеріалі.

Співрозмовник додав, що США поки не можуть підтвердити отримання росією іранських ракет, але “Тегеран явно намагається досягти прогресу із москвою у перемовинах про ракети”.

Зауважимо, що наразі “Iran Air” виконує пасажирські перельоти з Ірану до багатьох міст Європи.